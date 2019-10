Deve stare a 50 metri da ex e sorella. E a 200 dalle loro case Divieto di avvicinamento per il 47enne arrestato dalla Mobile per stalking

Non è più agli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto sabato scorso, ma dovrà restare ad almeno 50 metri di distanza dall'ex moglie e dalla sorella di lei - e non potrà comunicare con loro-, e a non meno di 200 metri dalle loro abitazioni.

E' la misura – il divieto di avvicinamento – disposta dal gip Vincenzo Landolfi per R.B., il 47enne di Benevento fermato per stalking, in flagranza di reato, dalla Squadra mobile. Difeso dall'avvocato Nunzio Gagliotti, l'uomo era stato bloccato tra via Flora e via Giustiniani, dove – secondo l'accusa- stava inseguendo, urlando, la sorella dell'ex coniuge.

Una presenza nella zona che il 47enne ha spiegato in altro modo, offrendo anche la sua versione su un paio di precedenti episodi - era stato destinaatario di un ammonimento del questore - nei quali sono stati ravvisati dagli inquirenti condotte di natura persecutoria – pedinamenti e telefonate, nessun gesto di violenza fisica- ai danni della donna che aveva sposato, nei confronti della quale sembra nutrire una forma di gelosia.