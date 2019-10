Cocaina nascosta dietro il sedile dell'auto, arrestato 56enne Ennio Lepore, di Benevento, fermato dai carabinieri di San Giorgio del Sannio

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato contestata ad Ennio Lepore, 56 anni, di Benevento, arrestato ieri sera dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio.

Secondo la ricostruzione dell'episodio che ne hanno fatto gli investigatori, tutto è iniziato in via Napoli, al rione Libertà, dove i militari, nel piazzale antistante l'ufficio postale, hanno controllato una Peugeot con a bordo una persona che, in precedenza era stata notata in via Lungo Calore, mentre procedeva a forte velocità verso via Manfredi di Svevia.

La succesiva perquisizione ha consentito di scovare, sistemata dietro il sedile anteriore lato conducente, una busta di carta con all’interno tre involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 165 grammi. E' difeso dall'avvocato Salvatore Reale.

Su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, Lepore è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al Gip. In una nota i carabinieri spiegano che l'arresto segue quello di alcuni giorni fa operato a San Giorgio del Sannio, con il sequestro di 100 grammi di cocaina.