Sta male, chiama il 118 ma la trovano morta in casa Dramma in va San Pasquale, la vittima è una 69enne

Ha chiamato disperatamente il 118 ma, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lei non c'era nulla da fare. Dramma nella notte in via San Pasquale, dove una 69enne ha perso la vita, stroncata da un malore che non le ha dato scampo.

Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata si è sentita male - probabilmente un accidente di natura cardiaca - ma è riuscita a comporre il numero di telefono del servizio di emergenza. Immediato l'intervento: gli operatori hanno bussato e telefonato, senza ricevere risposta.

A quel punto, è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento e si sono trovati di fronte una scena terribile: la 69enne era sul pavimento, il suo cuore si era già fermato per sempre. La polizia ha eseguito gli accertamenti del caso.