Detiene illegalmente cinghiali in un recinto, denunciato Operazione dei carabinieri forestali in Valle Caudina

Sedici cinghiali e due gabbie per la cattura degli animali sono stati sequestrati dai carabinieri delle stazioni Forestali di Sant'Agata de' Goti e Airola nel territorio di Moiano, in località Starza. Gli animali catturati erano custoditi all'interno di un recinto costruito in un terreno. Per il proprietario è scattata la denuncia per illecita detenzione di animali pericolosi.