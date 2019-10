Sannita truffato: 5 persone arrestate e 2 sottoposte a obbligo Operazione di Polizia e Carabinieri coordinata dalla Procura Sannita. Blitz in varie regioni

Cinque persone arrestate e due sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questi i numeri dell'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri sulle truffe on line scattata all'alba in varie regioni d'Italia. Un'indagini coordinata dalla Procura di Benevento che ha consentito di scoprire i presunti autori di una truffa commessa su internet ai danni di un cittadino sannita per un importo complessivo di 78.890 euro.

Le misure cautelari firmate dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta dei magistrati sanniti, coordinati dal procuratore capo Aldo Policastro sono state notificate a sette persone gran parte calabresi ma quasi tutte residenti tra le province di Reggio Emilia e Cremona.

Alla base dei provvedimenti adottati, le indagini telematiche dalla Polizia di Stato in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Benevento, delegate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, che hanno consentito la ricostruzione di un particolare modus operandi, denominato “truffa del bancomat” oggetto anche di vari servizi tv andati in onda su trasmissioni televisive di rilevanza nazionale.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Benevento alle ore 12,00 di oggi.

IN AGGIORNAMENTO