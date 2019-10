Tracciabilità e conservazione: sequestro di prodotti ittici Controlli in valle Telesina dei carabinieri forestali e Capitaneria di porto

Il sequestro di circa un quintale di prodotti ittici e multe per un importo complessivo di 3mial euro. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati ieri dai carabinieri forestali del Nipaf di Benevento e della Stazione di Telse Terme in alcuni negozi specializzati nella vendita di prodotti ittici ubicati in Valle Telesina. Al centro delle verifiche dei militari, effettuate con la collaborazione di personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti della pesca.