"Stalking" a gestore di un bar, indagati imprenditore e figlio Filippo Oropallo, di Moiano, agli arresti domiciliari, obbligo di firma per Michele

Sono entrambi indagati per una ipotesi di stalking: il papà, Filippo Oropallo, 53 anni, un imprenditore di Bucciano, è finito ai domiciliari, mentre per il figlio Michele, 19 anni, è stato disposto l'obbligo di firma. Sono le misure ordinate dal gip Gelsomina Palmieri in una inchiesta diretta dal sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio e innescata dalla denuncia di un vicino.

Si tratta, in particolare, del gestore di un bar che avrebbe lamentato comportamenti ritenuti di natura persecutoria ai suoi danni. Sullo sfondo una serie di contrasti tra gli Oropallo ed il commerciante, una situazione al centro di un'attività investigativa sfociata nell'adozione di una ordinanza di custodia cautelare. Filippo e Michele Oropallo sono difesi dall'avvocato Vittorio Fucci.