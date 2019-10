Anziano 'fiuta' una truffa e allerta i carabinieri Pensionato seguito dai militari in borghese ha ritirato i soldi: nessuna traccia del balordo

Quando ha capito che stava finendo nel mirino di un truffatore ha allertato i carabinieri e si è presentato con i militari all'appuntamento. Truffa sventata nelle ultime ore nel Sannio. È accaduto a Circello dove un sedicente postino ha contattato un pensionato propinandogli la storiella del pacco da consegnare per conto del nipote che vive in Svizzera per un controvalore di circa 5mila euro. Il pensionato ha spiegato al truffatore di non avere quella cifra in casa e di dover andare all'ufficio postale per prelevare i contanti. Al termine l'80enne ha quindi dato appuntamento al presunto postino nei pressi delle Poste. Insospettito dalla richiesta e dopo aver ricordato di anziani finiti nel mirino di balordi senza scrupoli, il pensionato ha deciso di allertare i carabinieri di Colle Sannita.

I militari, in borghese, hanno quindi seguito l'anziano da casa fino alle poste e viceversa in attesa dell'arrivo del truffatore che, però, evidentemente ha capito di essere stato smascherato e non si è presentato all'appuntamento.