Piazzetta intitolata all’appuntato dei carabinieri Soricelli Domani a San Giorgio del Sannio in memoria della medaglia d’oro al valor civile

Domani, sabato 26 ottobre, alle 9,30, a San Giorgio del Sannio nei pressi della Stazione Carabinieri ci sarà la cerimonia pubblica di intitolazione di una piazzetta all’Appuntato dei Carabinieri Cav. Gennaro Soricelli, decorato di medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: “il 15 agosto 1966 a Roccadevandro, in provincia di Caserta, avuta notizia che uno squilibrato armato di fucile si aggirava nei dintorni di un’abitazione con palesi intenzioni omicide tentava, con elevato senso del dovere ed incurante del grave rischio personale di raggiungere e catturare il pericoloso individuo. Nel coraggioso intervento veniva fatto segno a ripetuti colpi d’arma da fuoco riportando gravissime lesioni agli occhi, con conseguente totale cecità.”

Il programma della manifestazione prevede lo schieramento di un picchetto di carabinieri in armi e della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e lo scoprimento della targa a ricordo della figura del valoroso graduato, col tempo divenuto Maresciallo Maggiore e deceduto nel 1999. L’evento celebrativo rappresenta il tributo che l’Amministrazione Comunale di San Giorgio del Sannio e l’Arma dei Carabinieri vogliono riservare all’eroico concittadino che non esitò a mettere in gioco la propria vita per la difesa dei valori della società civile. Nell’occasione è prevista anche l’inaugurazione della nuova sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.