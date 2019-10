In giro con coltelli nella tasca del sedile e nel portaoggetti Controlli della polizia in Valle Telesina: denunciate due persone

Un coltello a serramanico di 23 centimetri nascosto nella tasca posteriore del sedile del passeggero, un coltello della lunghezza complessiva di 22 centimetri - 12 di lama- sistemato nel vano portaoggetti. Ne erano in possesso, rispettivamente, due persone, già note alle forze dell'ordine, che, fermate mentre erano in auto, sono state per questo denunciate dagli agenti del Commissariato di Telese Terme, diretti dal vicequestore Flavio Tranquello, nel corso dei controlli straordinari disposti dal questore Luigi Bonagura.

Un'attività che ha impegnato anche il Reparto prevenzione crimine Campania, conclusa con l'identificazione di 117 persone, la verifica di 85 veicoli e di 4 persone sottoposte ai domiciliari, e l'ispezione di 4 locali pubblici. A Telese, in particolare, una Volante del Commissariato ha fermato due cittadini napoletani, entrambi con i precedenti, che non sono stati in grado di offrire una ragione, ritenuta valida,, sulla loro presenza nella cittadina. Sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio.