Droga nella borsa, soldi sotto il parasole auto: arrestati Ai domiciliari 21enne di San Lorenzo Maggiore e 36enne brasiliana, fermati dai carabinieri

Li hanno beccati con 443 grammi di hashish e li hanno arrestati per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montesarchio sono finiti Nunzio Del Nigro, un 21enne di San Lorenzo Maggiore, e Lidiane Maura De Souza, una 36enne di origini brasiliane, residente a Montesarchio.

Erano a bordo di una Fiat Stilo, guidata dal 21enne, che i militari hanno fermato lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Sant'Agata dei Goti. La perquisizione del veicolo e dei due occupanti ha consentito di rinvenire, all’interno della borsa della donna, alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo, come detto, di 443 grammi.

La droga è stata sequestrata al pari della somma contante di 260 euro: la metà era sotto il parasole della macchina, il resto nella disponibilità del giovane. Su ordine del sostituto procuratore Vincenzo Toscano, i due indagati sono stati sottoposti ai domiciliari. Hanno nominato come difensore l'avvocato Raffaele Fusco.