Ho bisogno di soldi per un'operazione, ma lei riattacca San Bartolomeo in Galdo: sventata una truffa a due donne

Una ha subito intuito il pericolo ed ha dato l'allarme, l'altra è stata salvata dai parenti. Entrambe sono riuscite a non cadere nella trappola che era stata loro tesa, a San Bartolomeo in Galdo, dai truffatori.

Si erano presentati telefonicamente con la solita storiella del sedicente parente che aveva bisogno di soldi perchè costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel primo caso la vittima ha subito riattaccato e avvertito i carabinieri della locale Compagnia, nell'altro è stato invece provvidenziale l'intervento dei familiari della malcapitata.

Nessuna conseguenza, dunque, per i 'bersagli' di turno di un fenomeno criminoso sempre più diffuso, che mette nel mirino, nella stragrande maggioranza, persone in là con gli anni e spesso da sole. Le più indifese, con le quali, purtroppo, è facile averla vinta. Soprattutto se viene azionata la leva del cuore, quella che, rimandando agli affetti più cari, a figli e nipoti, riesce agevolmente a fare breccia nei sentimenti. Episodi che hanno conseguenze sia sul piano economico, sia della tranquillità e della serenità che all'improvviso svanisce per quanti li subiscono.

Tantissimi i casi registrati dalle cronache sia in città, sia nei centri della provincia: in calce la firma di gente senza scrupoli che approfitta della condizione di debolezza per intascare denaro e gioielli. E che continua a farlo nonostante alcuni arresti operati dalle forze dell'ordine.