Scosse di terremoto, paura nel Sannio Due scosse di Magnitudo 2.2 e 2.9 con epicentro a Ceppaloni

Torna a tremare la terra nel Sannio. Due le scosse di terremoto registrate questa notte in provincia di Benevento. La prima a mezzanotte e 24 minuti di magnitudo 2,2 con epicentro a Ceppaloni, dove già nei giorni scorsi si erano registrati una serie di movimenti tellurici. Dopo circa una ventina di minuti un'altra scossa è stata avvertita nettamente anche dalle persone che si trovavano nei palazzi e nei piani più alti.

La seconda scossa di Magnitudo 2.9 è stata captata sia dalle persone che dai sismografi dell'Ingv alle ore 23:42 e 24 secondi.

La scossa ha avuto come epicentro sempre Ceppaloni ed è stata avvertita sia nel Sannio che in alcuni centri irpini. Al momento non si registrano danni a strutture e alle persone.

Di seguito i comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. L'epicentro a 1 chilometro da Ceppaloni. Le coordinate dell'evento corrispondono a quelle delle scosse registrate nei gironi scorsi.

Ceppaloni BN 1 San Leucio del Sannio BN 2 Chianche AV 2 Arpaise BN 3 Sant'Angelo a Cupolo BN 4 Petruro Irpino AV 4 Torrioni AV 5 San Nicola Manfredi BN 5 Altavilla Irpina AV 5 Roccabascerana AV 6 San Martino Sannita BN 6 Apollosa BN 7 Tufo AV 7 Pannarano BN 7 San Giorgio del Sannio BN 7 Pietrastornina AV 8 Santa Paolina AV 8 San Nazzaro BN 8 Montefusco AV 8 Benevento BN 9 Calvi BN 9 Sant'Angelo a Scala AV 9 San Martino Valle Caudina AV 9 Grottolella AV 9 Prata di Principato Ultra AV 10

Numerose le persone svegliate dal movimento provocato dal terremoto. In tanti si sono affacciati alle finestre per cercare di capire cosa fosse accaduto. dopo pochi istanti, sui social il tam tam delle prime notizie anche in cerca di conferma. dopo qualche minuto, in rapida seguenza, il sito dell'Ingv ha pubblicato i dati delle scosse.

IN AGGIORNAMENTO