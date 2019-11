Tragedia a Moiano, operaio si impicca ad una inferriata La vittima è un 44enne di Moiano

Dramma questa mattina a Moiano in valle Caudina per il suicidio di un 44enne. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha deciso di tagliare i conti con la propria esistenza impiccandosi dopo aver fissato una corda ad una inferriata sul retro dell'abitazione nella quale viveva. A scoprire cosa era accaduto sono stati i familiari che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto l'ambulanza e i carabinieri della Valle Caudina che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Nulla da fare per l'operaio. All'arrivo dei soccorritori era già morto.

Su disposizione del magistrato la salma è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.