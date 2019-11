Con un coltello a serramanico in Tribunale, scatta l'allarme Rilevato dal metal detector. Il proprietario doveva effettuare una consegna

"Mi serve per tagliare la corda dei pacchi...", ha detto, comprensibilmente preoccupato, ai carabinieri che lo hanno fermato. Aveva in tasca un coltello a serramanico, che ha subito consegnato alle guardie giurate che lo avevano rilevato al metal detector, il commerciante di Benevento che era entrato in Tribunale per depositare un toner al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

L'allarme è scattato perché l'uomo, dopo aver lasciato la lama, ha comunque guadagnato l'accesso ai piani. Di qui la richiesta di intervento non solo dei carabinieri della Procura e dei militari in servizio ogni giorno nella struttura, ma anche di una pattuglia del Nucleo radiomobile.

Le ricerche del protagonista dell'episodio, che hanno inevitabilmente richiamato l'attenzione delle persone presenti nel palazzo di giustizia, si sono concluse dopo pochi minuti, quando è stato rintracciato.

"Uso quel coltello per lavoro..", si è giustificato. E un bel temperino no?.