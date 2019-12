Oltre un quintale di ricci in auto, denunciate tre persone Fermate dai carabinieri ad Amorosi, tornavano in Puglia dopo la pesca nel Tirreno

Quattro contenitori in plastica pieni di ricci di mare. Erano in una Ford Galaxy, con a bordo tre persone della provincia di Bari - tra i 25 ed i 36 anni -, che i carabinieri della locale Stazione hanno fermato ad Amorosi, lungo la 372. Viaggiavano verso la Puglia- nell'auto anche mute e l'attrezzattura idonea per l’immersione e la pesca in mare dei ricci - , probabilmente dopo una battuta lungo la costa laziale e toscana, nelle acque del Mar Tirreno. .

Sono stati denunciati per violazione della disciplina igienica per il trattamento delle sostanze alimentari, mentre la merce, del peso di 1,30 quintali per un totale di 3.050 ricci, è stata sequestrata. I frutti di mare per un valore stimato in circa 3000 euro erano presumibilmente destinati al mercato nero dell’area adriatica barese.