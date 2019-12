Scontro tra Mercedes e C3 a Pannarano, paura per un giovane Era al volante della Citroen, è in ospedale. L'altra macchina guidata da una coetanea

Scoontro tra due auto, ferita una persona. E' accaduto nella serata di ieri a Pannarano, in via Irpinia. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, sono entrate in rotta di collisione una Mercedes classe A 180 guidata da una 28enne di Pannarano ed una Citroen C3 con al volante un 28enne.

E' stato quest'ultimo ad avere la peggio nell'impatto: subito soccorso, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i caarabinieri.