Auto fuori strada nella notte, grave un 39enne di Cautano Incidente a Cacciano

Auto fuori strada nella notte, un ferito in prognosi riservata. E' il bilancio dell'incidente accaduto a Cacciano di Cautano, dove una macchina con più persone è uscita dalla carreggiata per cause in corso di accertamento.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere, nelle quali era rimastro incastrato, uno degli occupanti, trasferito in ambulanza dal 118 all'ospedale Rummo.

Si tratta di un 39enne di Cautano, le cui condizoni hanno indotto i medici a riservarsi la prognosi. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.