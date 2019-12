FOTO|Immagini choc a Pannarano: viene giù una strada intera E' la strada che collega il paese a Tufara Valle

Impressionanti anche le immagini che arrivano da Pannarano, girate da alcuni cittadini che stavano transitando nel paese caudino.

Una strada, quella che collega il paese a Tufara Valle e dunque alla strada statale Appia, è letteralmente venuta giù sotto le abbondanti precipiazioni di queste ore. Già interessata da una frana, con le piogge la strada è finita praticamente e quasi interamente nel vallone sottostante. Chiusa al traffico in queste ore perché ovviamente impercorribile: apprensione tra i cittadini, in particolare tra quelli che sono residenti nella zona in questione.

Ma non sono gli unici problemi che hanno interessato la cittadina caudina: allagamenti hanno interessato via Cerreto e un albero è caduto lungo la provinciale che collega il paese con San Martino Valle Caudina.

Maltempo che dunque sta colpendo tout court la Valle Caudina sia sul versante irpino che su quello sannita, provocando problemi e paura ovunque tra frane, allagamenti, smottamenti e torrenti ingrossati ed esondati.