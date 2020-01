Casa di riposo in fiamme, sannita una delle due vittime Il dramma a Carinola, in provincia di Caserta. Morta 80enne residente ad Apollosa

Sarebbe di origini sannite una delle due donne che ha perso la vita questo pomeriggio nel tragico incendio divampato all'interno di una casa di riposto a Carinola.

Si tratta, secondo quanto riportato da alcuni siti di informazione che operano nella zona di Caserta, di Anna Penna, 80 anni, residente ad Apollosa, vittima al pari di Emma Romagoli, 56 anni di Francolise in provincia di Caserta. Il dramma questo pomeriggio quando le fiamme sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, all'interno della struttura, forse dal sottotetto. Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore. Scattato l'allarme sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco che hanno immediatamente aiutato il personale ad evacuare la struttura dove erano alloggiati una decina di pazienti. Di loro due donne che ahnno perso la vita, altri sette portati in salvo, di questi 4 sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Non semplici le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha devastato la struttura. Sul posto anche il magistrato di turno che con i carabinieri ha effettuato un sopralluogo. Saranno ora le indagini dei militari e dei vigili del fuoco a dover restituire la dinamica dell'incendio. Resta infatti da stabilire se si sia trattato di un guasto all'impianto elettrico o di altro.

LEGGI ALTRO SERVIZIO