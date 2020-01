In fiamme casa di riposo nel casertano: due morti L'inferno in una struttura di Carinola. Si indaga

E' di due morti e quattro feriti il bilancio di un incendio avvenuto in una casa di riposo a Carinola in provincia di Caserta. Le vittime sono entrambe donne. Altri ospiti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Non è ancora chiara la dinamica. Sembrerebbe dalle prime indagini, che il rogo sia partito da un locale sottostante usato come lavanderia.

La struttura in questione ospita circa 30 persone. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Mondragone.

"Cordoglio per queste drammatiche morti, un abbraccio alle famiglie colpite. Aspettiamo di conoscere la dinamica per capire se questa tragedia era evitabile, ma una cosa è certa: i nostri anziani devono vivere dentro luoghi sicuri, le loro famiglie devono poter essere tranquille.

Anche per questa ragione è necessario avere un censimento completo delle strutture e delle loro caratteristiche e non da oggi sono a favore di leggi che prevedano l’obbligo di installare telecamere per la videosorveglianza nei luoghi dove sono custodite le persone più vulnerabili, dunque i centri diurni per disabili, le case di riposo per anziani e infine gli asili nido per i bambini". E' quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

Ancora una tragedia in Campania, che colpisce persone anziane. E' di ieri in Irpinia ad Ariano il ritrovamento di una donna morta carbonizzata in casa a causa di un incidente domestico.