Auto in fiamme a Colle Sannita: distrutta Bmw X3 L'incendio scatenato da un probabile corto circuito. L'auto era stata parcheggiata da poco

Auto distrutta dalle fiamme nella tarda serata di ieri a Colle Sannita. L'allarme è scattato a contrada Acquara dove un incendio ha avvolto una Bmw X3 che la proprietaria aveva da poco lasciato in sosta dinanzi alla sua abitazione. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che hanno spento le fiamme che hanno comunque divorato il veicolo. Nessun dubbio sulla natura accidentale del rogo che, secondo i vigili del fuoco, sarebbe stato scatenato da un problema all'impianto elettrico della Bmw.

Nella stessa zona, come si ricorderà, qualche giorno fa un camper e un'auto erano stati danneggiati da un altro rogo. In questo caso sul posto, oltre ai pompieri, si era reso necessario anche l'intervento dei carabinieri che avevano avviato le indagini per cercare di ricostruire le cause che avevano innescato l'incendio, il secondo del nuovo anno dopo quello registrato a Foglianise dove nel mirino di qualcuno erano finite una Mercedes ed una Lancia Y di proprietà di una coppia.