Bus frena bruscamente, passeggera cade e si ferisce L'autobus costretto ad una manovra di emergenza per evitare un incidente. Indagano i vigili

Si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 per prestare le cure mediche ad una passeggera di un autobus della linea 6 rimasta ferita dopo essere caduta all'interno del mezzo pubblico per una frenata brusca azionata dal conducente per evitare l'impatto con un'auto. È accaduto questa mattina in viale dei Rettori, in corrispondenza della fermata Terminal. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver effettuato la fermata, il conducente ha riavviato il mezzo pesante per ripartire. Sarebbe stato a quel punto – la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale – che un'auto avrebbe tagliato la strada al bus. Una manovra che avrebbe quindi costretto l'autista a frenare bruscamente. La passeggera ha quindi perso l'equilibrio ed è rovinata a terra.

Scattato l'allarme, sul posto è accorso l'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia municipale per i rilievi che dovranno ora restituire la dinamica dlel'incidente ed eventuali responsabilità.