Nicola D'Angelo è il nuovo Procuratore di Benevento Plenum Csm: 13 voti a lui e Falcone, maggiore anzianità nel ruolo del procuratore di Campobasso

Ad ottobre si era spaccata la quinta Commissione,la stessa scena si è ripetuta al plenum del Consiglio superiore della magistratura, che ha assegnato 13 voti a ciascuno dei due candidati.

A fare la differenza è stata la maggiore anzianità nel ruolo del dottore Nicola D'Angelo (nella foto gentilmente concessa da Primopianomolise.it), che è dunque il nuovo procuratore capo di Benevento. Niente da fare per il procuratore aggiunto di Napoli, Raffaello Falcone.

Attuale procuratore di Campobasso, il dottore D'Angelo, sessant'anni, molisano, se si eccettua una parentesi di un anno e mezzo a Brescia, ha svolto la sua attività sempre a Campobasso. Prima come sostituto, poi come procuratore (anche Dda) dal 2018.

Anche Falcone sessantatre anni, napoletano è stato dal 1997 sempre in servizio alla Procura di Napoli, dal 2001 al 2011 alla Dda. Dal 2018 ha assunto le funzioni di procuratore aggiunto, coordinando la IV Sezione Indagini violenza di genere e tutela delle fasce deboli.

La Procura di Benevento è da un anno e mezza guidata dal procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò dopo la nomina di Aldo Policastro come procuratore generale.