Il 19 marzo a Benevento il saluto a mons. Felice Accrocca Il 25 marzo inizierà il ministero pastorale come vescovo di Assisi

Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo-vescovo eletto delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno inizierà il ministero pastorale nelle due diocesi nel mese di marzo e precisamente il 25 pomeriggio con la santa messa nella Cattedrale di San Rufino ad Assisi per la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, e il 28 marzo pomeriggio con la celebrazione nella Cattedrale di San Feliciano per la diocesi di Foligno. Si tratta di due date significative, perché il 25 marzo è la solennità dell’Annunciazione del Signore e il 28 marzo è il giorno dei primi vespri della solennità della Domenica delle Palme. Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, alle ore 18,30, nella Cattedrale di Benevento ci sarà invece la messa di saluto e congedo di mons. Accrocca per i dieci anni di servizio pastorale all’Arcidiocesi.