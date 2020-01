Scontro furgone-MotoApe Asia, ferito operatore ecologico FOTO Incidente a contrada Malecagna di Benevento. In ospedale una donna che si trovava nel mezzo

E' di una donna ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina tra le contrade Malecagna e Roseto a Benevento. Coinvolto un mezzo dell'Asia guidato dalla donna. Lo scontro lungo la complanare e non lontano dal deposito dell'azienda municipalizzata dei rifiuti. Per cause ancora in corso di aggiornamento, il sinistro è avvenuto tra la MotoApe dell'azienda che si occupa della rimozione dei rifiuti e un furgone.

In seguito all'urto il mezzo dell'Asia è finito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento, l'ambulanza dell'Unità di rianimazione Croce Rossa, gli agenti della Volante e i vigili urbani per effettuare i rilievi.

I pompieri hanno estratto la donna dall'abitacolo del piccolo mezzo e l'hanno poi affidata alle cure dei sanitari che l'hanno trasferita in ospedale.