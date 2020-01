Misura meno afflittiva: dal carcere ai domiciliari La decisione del magistrato di Sorveglianza per Mario Russo

Dal carcere ai domiciliari. Lo ha deciso il magistrato di Sorveglianza di Avellino per Mario Russo, 35 anni, di Benevento, difeso dall'avvocato Antonio Leone. Accolta, dunque, la richiesta di una misura meno afflittiva a carico dell'uomo, condannato in via definitiva, nel febbraio 2019, nell'indagine Tabula rasa.