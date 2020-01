Molisannio, 5 anni fa le condanne. Processo appello nel 2021 Era in programma oggi, ma è saltato per un difetto di notifica. Nove imputati

Questa mattina era in programma la prima udienza, saltata per un difetto di notifica. Se ne riparlerà l'8 marzo del 2021, quando, a distanza di sei anni da quello di primo grado, sarà celebrato il processo d'appello sulle vicende della Molisannio Spa.

Risale a marzo del 2015, infatti, la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato per bancarotta undici persone – due nel frattempo sono decedute-, assolvendone altre quindici. Le condanne erano state stabilite, in particolare, per i componenti del Consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e un funzionario.

La pena più alta – 6 anni – era stata decisa per Claudio Paoletti, presidente del Cda dalla costituzione e fino al 13 novembre 2004, poi amministratore unico fino al 2 aprile 2005 e liquidatore volontario fino al 14 luglio 2006. La pronuncia del collegio giudicante presieduto da Baglioni (a latere Camerlengo e Cuoco) aveva accolto quasi del tutto le conclusioni del pm Patrizia Filomena Rosa, che aveva proposto 15 condanne. Ora il processo di secondo grado per i nove imputati condannati, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Sergio Rando, Marcello D'Auria, Gino De Pietro e Camillo Cancellario.