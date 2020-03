"Con i soldi non sei immune dal virus". E dona mascherine Un imprenditore consegna 120 dispositivi al Comune di Torrecuso

Un bel gesto, come altri che stanno accompagnando la nostra vita ai tempi del Covid-19. L'ha vergato, con la collaborazione dell'avvocato Roberto Pulcino, Cosimo Boffa, un giovane imprenditore di Foglianise, titolare di una impresa di costruzioni. Ha donato al Comune di Torrecuso 120 mascherine realizzate dalla sarta Filomena Cusano.

Questa mattina la consegna dei dispositivi di protezione: prima tappa di un lavoro che prosegue, per il quale Boffa ha ringraziato, oltre che colei che ha prodotto le mascherine, Nanda Sauchelli, per il supporto ricevuto. “Quando si parla di emergenza non serve lo scopo di lucro perchè con i soldi non sei immune a questo virus”, ha spiegato Boffa. Ben fatto.