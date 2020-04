Dramma a Morcone, 46enne trovata in casa senza vita Tra le ipotesi un improvviso malore. L'allarme lanciato dai vicini preoccupati per la sua assenza

Potrebbe essere stata stroncata da un malore la 46enne trovata senza vita nel primo pomeriggio di oggi nella sua abitazione a Morcone.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa preoccupati per non aver visto la donna dalla serata di ieri. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Morcone. Dopo aver indossato i dispositivi di sicurezza imposti e consigliati in questo periodo per impedire eventuali contagi dal coronavirus, i pompieri sono entrati nella casa ed hanno trovato la 46enne riversa senza vita sul pavimento.

Su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, il medico legale, il dottore Emilio D'Oro, ha effettuato un sopralluogo e le prime indagini medico legali.