Nuovo colpo in tabaccheria, stavolta niente bottino per ladri Inseguiti dai carabinieri, 4 malviventi hanno abbandonato merce e soldi rubati a Cerreto Sannita

Resta da capire se si tratti della stessa banda che aveva colpito più volte, nei giorni scorsi, altre tabaccherie. Di certo c'è che, stavolta, sono rimasti a mani vuote perchè hanno abbandonato la refurtiva, riuscendo però a farla franca.

E' accaduto nella notte, quando, dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri sono penetrati in una rivendita di tabacchi a Cerreto Sannita ed hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro. Erano in quattro e a bordo di un'Audi A6, la loro presenza è stata segnalata ai carabinieri della locale Compagnia, e non solo.

Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia cerretese ha intercettato l'auto a Faicchio, avviando un inseguimento lungo la statale 372. Si è concluso allo svincolo per Gioia Sannitica (Ce), dove l'A6 si è schiantata contro un guard rail. Gli occupanti sono scesi e se la sono svignata nelle campagne circostanti.

All'interno dell'Audi, risultata rubata, sono stati rinvenuti la refurtiva e gli attrezzi usati per lo scasso. In corso le indagini per risalire agli autori del raid, che segue quelli portati a termine con successo in Valle Caudina e a Limatola.