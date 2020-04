"Violenza sessuale", arresto non convalidato: libero il 33enne La decisione del Gip per Alessio Calandra, di Benevento, fermato dalla Volante

Arresto non convalidato e immediata rimissione in libertà. Lo ha deciso il gip Vincenzo Landolfi al termine dell'udienza di convalida, da remoto,- lui in Tribunale, l'indagato e l'avvocato Gerardo Giorgione in Questura – dell'arresto di Alessio Calandra, il 33enne di Benevento che due giorni fa era finito ai domiciliari per un'ipotesi di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato una 16enne.

Un addebito che il giovane, fermato dalla Volante, ha negato energicamente. Non ho mai allungato le mani sulla ragazza, che non sapevo fosse minore, non lo avrei mai fatto, ha ripetuto. Rispondendo alle domande, Calandra ha ripercorso la serata incriminata. Ha ricordato che intorno all'una e mezza si erano presentati presso la sua abitazione, portando pasta e carne, un 26enne e la minore, anche loro della città. Fidanzati o soltanto amici?

I tre avevano mangiato e bevuto, anche wisky, poi l'epilogo dell'appuntamento conviviale: il 26enne e la 16enne hanno sostenuto di essere andati via dopo che lei sarebbe stata molestata, il 33enne ha invece affermato di averli invitati a lasciare l'appartamento dopo la reazione, a suo dire di gelosia per un bacio ricevuto dalla 16enne, del 26enne.

L'allarme era scattato intorno alle 6 del giorno successivo, quando era stato chiesto l'intervento della polizia. Oggi la convalida e il ritorno in libertà di Alessio Calandra, per il quale il sostituto procuratore Assunta Tillo aveva proposto la custodia cautelare.