Petito confermato volontario protezione civile Campania in commissione nazionale "Lavorerò con dedizione per rafforzare il sistema di protezione civile"

Aniello Petito confermato rappresentante del volontariato di Protezione Civile della Regione Campania nella Commissione Territoriale Nazionale. "La sua nomina conferma il suo impegno costante, la sua esperienza e la sua dedizione al servizio della comunità e della sicurezza dei cittadini" chiarisce l'Associazione Volontari Italiani Protezione Civile Benevento.

Petito, già attivo da anni nel settore della Protezione Civile, ha dimostrato una grande capacità di coordinamento e leadership nel contesto delle emergenze, collaborando attivamente con le istituzioni locali e nazionali. La sua esperienza nel campo del volontariato, unita alla sua competenza nel gestire situazioni di crisi, lo rende una figura di riferimento per il settore.

“Essere confermato in questo ruolo è un onore e una grande responsabilità. La Protezione Civile è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza delle persone, specialmente in momenti di emergenza. Lavorerò con dedizione per rafforzare il sistema di protezione civile e per rappresentare al meglio le istanze dei volontari campani a livello nazionale” ha dichiarato Aniello Petito.

La Commissione Territoriale Nazionale è un organo consultivo e operativo che rappresenta il volontariato di Protezione Civile delle diverse regioni italiane, lavorando a stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile per migliorare la preparazione, la gestione e la risposta alle emergenze. La presenza di Petito in questa commissione consente alla Regione Campania di avere una voce autorevole e di valore all’interno di questo importante organismo.

“La conferma di Aniello Petito in questo ruolo è una dimostrazione della fiducia nelle sue capacità e nell’importante lavoro che ha svolto nel corso degli anni. La Regione Campania può contare su un rappresentante capace di portare avanti le istanze dei nostri volontari e di contribuire attivamente alla sicurezza di tutti”, ha commentato il Dott. Italo Giulivo Direttore Generale della Protezione Civile Campania.

Con questa nomina, la Protezione Civile della Regione Campania rafforza ulteriormente la propria presenza e il proprio impegno nel panorama nazionale, assicurando un continuo miglioramento nella gestione delle emergenze e nella valorizzazione del fondamentale ruolo del volontariato.