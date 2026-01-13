Mastella contro Morgante: basta negare confronto o chiederò a Fico di rimuoverla Il primo cittadino contro il direttore generale dell'ospedale San Pio

“La Morgante non può evitare il confronto, se prosegue chiederò a Fico che venga rimossa”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella attacca il direttore generale dell'ospedale San Pio di Benevento.

E' ancora teso, nel Sannio, il clima per le difficoltà legate all'assistenza sanitaria. Ieri la riunione con una ventina di sindaci in programma a Pontelandolfo che Mastella ha disertato spiegando, a margine di un incontro in programma questa mattina, “sono iniziative di natura partitica che non mi trovano d'accordo”.

Poi un'analisi dettagliata “Il problema è nazionale, c'è una crisi sistemica della sanità italiana e che riguarda in modo particolare i pronto soccorso. L'Italia ha meno posti letto per abitante di nazioni come la Romania e la Bulgaria. Su questo è necessario lavorare. E sulla medicina territoriale. E' pur vero, infatti, che troppo spesso si ricorre impropriamente al pronto soccorso. E poi mancano i medici.

Poi sferra l'attacco alla Morgante “Continua a sfuggire il confronto. Ma non può evitare di ascoltare il sindaco della città. La chiamo e non viene mai. Di questo parlerò a Fico e chiederò che, se continua così, venga rimossa”.