Dermofarma, la replica dell'ex amministratore Una nota dell'avvocato Nino Del Piero

Caso Dermofarma, dopo l'intervento della nuova proprietà dell'azienda pubblicato questa mattina, arriva la replica dell'avvocato Nino Del Piero, che come "ex" amministratore unico della Dermofarma Italia S.r.l. non intende derimere le questioni giudiziarie della ditta tramite la stampa, ma in risposta alle affermazioni del sig. Vittorio Vallone, oggi amministratore unico di detta ditta, ritiene opportuno precisare che a dirigere ed amministrare la società sono sempre stati i titolari delle quote "imprenditori, professionisti ed accademici nonche fodatori" che nel novembre 2018 hanno ritenuto nominarlo amministratore unico ed oggi, alla luce del fatto che non gli è stata mai consegnata la documentazione amministrativa nonostante le innumerevoli richieste formali, ed avendo il precedente amministratore disertanto le convocazioni assembleari, deve ritenere che probabilmente la sua nomina era a loro necessaria quale caprio espiatorio, e mal è stata gradita la sua decisione di affidare alla Giustizia quanto da lui appurato. Tra l'altro i provvedimenti menzionati nelle precisazioni dell'attuale amministratore, Vittorio Vallone, non sono stati mai notificati nonostante l'esistenza di una casella pec. Attende con fiducia che sia la Magistratura a chiarire la questione".