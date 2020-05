Fa il tassista, fermo da 50 giorni: può uscire da Benevento Dall'obbligo di dimora a quello di firma per Gerardo Del Grosso, arrestato a marzo per droga

Dall'obbligo di dimora a quello di firma tre volte alla settimana. Lo ha deciso il gip Vincenzo Landolfi – il pm Assunta Tillo aveva dato parere negativo – per Gerardo Del Grosso (avvocato Francesco Fusco), 54 anni, di Benevento, una delle due persone arrestate a marzo, per droga, dalla Squadra mobile.

L'attenuazione della misura è scattata per l'assenza di violazioni della stessa a distanza di circa 50 giorni dal momento in cui era stata adottata e tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'indagato. Il suo difensore aveva infatti evidenziato che Del Grosso opera come tassista – la sua Renault Megane era stata dissequestrata dopo la convalida-: un'attività che a Benevento è quasi sempre utilizzata per spostamenti in un altro Comune.

Una possibilità fin qui preclusa a Del Grosso con l'obbligo di dimora a Benevento, che aveva ridotto o annientato la possibilità di percepire un guadagno. Senza neanche avere la possibilità di chiedere un bonus visto che il decreto Cura Italia non ha bloccato la categoria dei tassisti.