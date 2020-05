De Girolamo, Boccia e la suocera che sa tagliare i capelli L'ex parlamentare: mia madre provvede a mio marito

E' proprio vero: c'è chi nasce con la camicia e chi no. Vuoi mettere la fortuna che ha Francesco Boccia, ministro e marito dell'avvocato beneventano Nunzia De Girolamo? Oltre a sposare l'ex parlamentare, ex titolare del dicastero delle Politiche agricole- incarico dal quale si era dimessa dopo lo scoppio dell'inchiesta sull'Asl per la quale è a processo-, poi approdata al ballo e all'infotainment televisivo, Boccia ha anche una suocera che sa tagliare i capelli.

Lo ha rivelato la moglie, che ha spiegato come mai il coniuge abbia sempre la capigliatura in ordine, anche mentre i barbieri sono chiusi per l'emergenza sanitaria. Parole che hanno squarciato il velo del mistero e restituito verità ad un Paese che continuava a chiedersi come facesse il responsabile degli Affari regionali e delle autonomie ad essere sempre pettinato e senza un filo fuori posto dinanzi alle telecamere. Insomma, aprano o no gli hair stilyst, Boccia può stare tranquillo e dormire tra sette cuscini.

Può contare infatti, tra le mura domestiche, su chi sa utilizzare le forbici per accorciare le punte, modellare una basetta, dare una sfoltatina. Altro che barzellette ed ironie sulla suocera impicciona, ditelo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed alla sua fluente chioma. E' invidia, lo so: sono scarsocrinito, vi piace come espressione?