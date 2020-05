Dehors e gazebo, scatta nuovo sequestro per i bar - FOTO I carabinieri del Nucleo tutela del Patrimonio hanno messo i sigilli alle strutture lungo il Corso

“Dovevamo adeguarci al nuovo regolamento. Appena il Comune ha emanato e pubblicato anche sul sito le linee guida, abbiamo redatto e presentato i progetti. Abbiamo poi inviato anche delle pec seguendo alla lettera le indicazioni. Ma a tutt'oggi il Comune non ci ha mai risposto”.

Sono amareggiati i proprietari di nove bar del centro storico di Benevento finiti al centro del provvedimento di sequestro preventivo, firmato dal gip del Tribunale di Benevento, Vincenzo Landolfi, ed eseguito questa mattina dai carabinieri del Patrimonio Culturale di Napoli.

I sigilli sono scattati per nove strutture all'esterno di altrettanti bar. Un nuovo capitolo sui dehors e gazebo che erano finiti al centro di un'indagine circa due anni fa, e che erano già stati sequestrati lo scorso anno (LEGGI QUI). Provvedimenti annullati poi dal Riesame, al qale si erano rivolti i commercianti che avrebbero dovuto rimuovere le strutture per poi ricollocarle in base ai nuovi criteri paesaggistici imposti.

Ora il nuovo decreto perchè, secondo l'accusa, i commercianti non avrebbero adeguato le strutture in base ai nuovi paletti fissati dal Comune a luglio scorso d'intesa con la Soprintendenza.

IN AGGIORNAMENTO