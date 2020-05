Ancora rivendite di tabacchi nel mirino dei ladri Ingente il bottino nell'attività commerciale nel centro di Castelvenere

Ladri in azione la scorsa notte a Castelvenere dove nel mirino è finita una rivendita di tabacchi. L'allarme è scattato intorno alle 2.40 in piazza San Barbato dove i malviventi hanno forzato un ingresso e sono entrati nell'attività commerciale. I banditi hanno portato via decine e decine di stecche di sigarette e pacchi di gratta e vinci, oltre che i contanti dalla registratore di cassa. Il bottino potrebbe ammontare a parecchie miglia di euro.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.