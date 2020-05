Agente ucciso, il Sap deposita fiori in Questura in suo onore In contemporanea con i funerali del poliziotto ucciso a Napoli

Un componente la segreteria provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha depositato in Questura, alle 11, come in tutta Italia, un omaggio floreale alla memoria di Pasquale Apicella - l'agente scelto ucciso a Napoli, il 27 aprile, mentre cercava di bloccare la fuga di alcuni rapinatori-, in contemporanea con lo svolgimento dei funerali di Stato a Secondigliano, celebrati sulla scorta delle restrizioni imposte dall'emergenza.

“Piangiamo un altro collega che ha sacrificato la propria vita per servire il Paese e per difendere la legalità – scrive Massimo Sgambato, segretario provinciale del Sap -. Un sacrificio che ci auguriamo non resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato. Pasquale lascia moglie e due figli piccoli a cui il Sap si stringe con calore ed affetto”.