Travolto dalla motozappa, grave 89enne Incidente agricolo nelle campagne di Colle Sannita

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Rummo di Benevento l'anziano di Colle Sannita rimasto gravemente ferito ad una gamba a causa di un incidente agricolo. È accaduto nelle campagne di Colle, in un terreno lungo la strada che conduce a Castelpagano. Il pensionato, un 89enne del posto, stava evidentemente lavorando nell'orto quando ha perso il controllo della motozappa che lo ha travolto. A finire tra le zappette del mezzo agricola è stata luna gamba. A far scattare l'allarme sono stati i familiari. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, le ambulanze della Misericordia e dell'unità di Rianimazione della Croce Rossa. Lunghe e complesse le operazioni dei soccorritori che hanno poi trasferito il pensionato in ospedale. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale Stazione.