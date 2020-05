Auto in marcia senza conducente: 'vola' giù in un dirupo FOTO Momenti di paura questa sera al Rione Pacevecchia. Vigili del fuoco in azione

Momenti di paura questa sera in via Lepore, all'interno del parco residenziale Edilville per un'auto volata giù in un dirupo e rimasta in bilico su altre abitazioni e trattenuta solo da un albero che ne ha frenato la corsa. È accaduto dopo le 20. non è ancora chiaro se il mezzo, una Land Rover Evoque sia stato lasciato senza freno a mano o abbia avuto un problema meccanico. Dopo essere finito prima contro un cancello, il suv è finito nella scarpata ed ha rischiato di finire sulla strada e le abitazioni sottostanti. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che devono ora recuperare il veicolo. Per fortuna solo danni alle cose ma nessuna persona è rimasta ferita.