Nido di vespe in un loculo al cimitero, ci pensano i pompieri Intervento dei vigili del fuoco al camposanto comunale

Hanno spruzzato la sintrina, la sostanza chimica adoperata in questi casi, ed eliminato la situazione di pericolo, rappresentata da un nido fatto dalle vespe al cimitero comunale.

Sono stati i vigili del fuoco, anche con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), ad intervenire questa mattina, poco dopo le 7.30, al camposanto. Hanno guadagnato l'accesso alla struttura dalla parte posteriore, attraverso il cancello riservato alle persone con disabilità, ed hanno raggiunto, accompagnati da un addetto, la zona segnalata.

Nel mirino, in particolare, un loculo nel quale, al di là della lastra di marmo, gli insetti avevano realizzato la propria casa. L'uso dell'insetticida ha fatto il resto, inevitabile, al passaggio dei mezzi dei pompieri, la curiosità delle tante persone in fila all'ingresso principale per far visita ai propri cari.