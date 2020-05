Auto incendiata nella notte a Benevento - FOTO Rogo doloso in via Cupa Ponticelli. Danneggiata anche una Fiat Punto parcheggiata nei pressi

Ancora un'auto incendiata nella notte a Benevento. Dopo la Kia Picanto al Rione Libertà, questa volta nel mirino è finita una Volkswagen Golf di proprietà di un 44enne di Molinara. È accaduto in via Cupa Ponticelli, nei pressi di una ex scuola dove il veicolo era stato lasciato in sosta.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando i residenti hanno udito uno scoppio e poi visto le fiamme alzarsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Completamente distrutto il veicolo. Il fuoco ha anche danneggiato la parte posteriore di una Fiat Punto parcheggiata nei pressi.

Spente le fiamme, i pompieri e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo durante il quale sono emersi elementi utili a stabilire che si trattava di un incendio di natura dolosa. Appiccato da qualcuno che subito dopo si è allontanato dalla zona. Resta ora da capire il movente dell'intimidazione.

Come si ricorderà, nella notte tra mercoledì e giovedì a finire nel mirino era stata una Kia Picanto nella zona di via Pio IX. Un'auto che nei mesi precedenti era anche finita al centro di un altro episodio. A dicembre scorso, infatti, sotto la carrozzeria era stata rinvenuta una bomba inesplosa.