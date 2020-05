Chiavi false e attrezzi scasso in auto, denunciate 5 persone Cinque napoletani nel mirino della Volante

Sono stati denunciati per possesso di ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e proposti per il foglio di via.. Nel mirino degli agenti della Volante sono finiti cinque napoletani, tutti venticinquenni e con precedenti, fermati a bordo di un'auto alla periferia di Benevento. All'interno della macchina sono stati rinvenuti vari attrezzi per lo scasso, usati per accedere alle abitazioni, e chiavi alterate utili al furto di veicoli.