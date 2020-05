Camion si ribalta, conducente in codice rosso Incidente stradale questa mattina a Fragneto Monforte

E' ricoverato in ospedale il conducente che questa mattina è rimasto ferito quando il camion che stava guidando si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. L'allarme è scattato nella zona di contrada Monterone, a Fragneto Monforte. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'unità di Rianimazione della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Estratto dalla cabina del camion, l'uomo è stato trasferito in codice rosso al Rummo di Benevento a causa di una ferita alla testa.