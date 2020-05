Rione Libertà, ennesima auto incendiata: stavolta una Panda E' accaduto in via Rivellini

Ancora un'auto in fiamme, nella notte, in città. Stavolta in via Rivellini, al rione Libertà, dove il fuoco ha attaccato una Fiat Panda con impianto a metano che il proprietario aveva lasciato in sosta in strada. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i pompieri del comando provinciale, i carabinieri e la polizia.

Le operazioni di spegnimento hanno evitato che il rogo potesse diventare pericoloso, la macchina era infatti parcheggiata sotto un palazzo, a poca distanza dalla condotta del gas.

Non sono stati trovati contenitori e tracce di liquido infiammabile, ma la pista più battuta è quella di un incendio di natura doloso, scatenato per finalità al momento sconosciute. Avviate le indagini per risalire all'autore del gesto e, appunto, al movente.

L'episodio si aggiunge a quelli registrati tra il 7 e il 10 maggio - una Picanto in via Pio IX e una Golf in via Cupa Ponticelli - e, tra il 6 ed il 7 marzo, al rione Libertà, quando in fiamme erano andate, rispettivamente, una Marea ed una Megane ferme in via Bonazzi e via Napoli. Alla fine di aprile, poi, un incendio era divampato dinanzi all'ingresso di una pizzeria in via dei Mulini.