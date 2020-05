Cinghiale ferito, scattano i soccorsi sulla Statale 7 Appia Polizia Municipale e veterinari dell'Asl intervenuti per provare a salvare l'animale

Lo hanno notato alcuni automobilisti sul ciglio della strada ed hanno fatto scattare l'allarme. Si tratta di un grosso cinghiale ferito che non riusciva più ad alzarsi e quindi si dimenava sull'asfalto rischiando di essere investito e creando un pericolo per gli automobilisti. Per questo motivo sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale che hanno interessato i veterinari dell'Asl. Ancora non è chiaro se l'animale sia stato investito da un'automobile o se al contrario si sia ferito nel tentativo di oltrepassare una cunetta. Aumentano sempre di più a Benevento ma non solo i branchi di cinghiali che scorrazzano nelle campagne e si spingono anche fin alle porte del centro abitato. Un problema per la sicurezza degli automobilisti che in passato sono anche rimasti coinvolti in incidenti stradali.