Quella società fallita con un passivo di 10 milioni di euro Slitta udienza gup per presidente Cda della 'Officine meccaniche Carlo Beretta'

Una bancarotta da 9 milioni e mezzo di euro. Ritiene di averla ricostruita il sostituto procuratore Assunta Tillo ha chiesto il rinvio a giudizio di Alberto Mario Beretta, 60 anni, della provincia di Milano, chiamato in causa come presidente del Consiglio di amministrazione, dal 12 maggio 2005 al 31 dicembre 2010, della 'Officine meccaniche Carlo Beretta', una società dichiarata fallita nel settembre 2013, la cui sede era stata trasferita a Limatola: un dato che spiega la competenza della Procura di Benevento.

Questa mattina era in programma l'udienza preliminare, rinviata per l'assenza del gup Loredana Camerlengo. E' stata la collega Gelsomina a Palmieri a comunicare la nuova data – 7 ottobre – agli avvocati Angelo Leone, difensore dell'imputato, e Cipriano Ficedolo, quest'ultimo in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Schiuma, che assiste la curatela fallimentare: in particolare, i dottori Luigi Mazzone e Stefano Bardari, il professore Ruggero Stincardini.

Nel mirino della guardia di finanza sono finite le condotte attraverso le quali Beretta avrebbe causato- “con dolo e per effetto di operazioni dolose”, sostiene il Pm- il fallimento della società, gestendo l'azienda con “modalità tali da provocarne il progressivo dissesto”, cagionando “un danno patrimoniale di rilevante gravità”.