Corso per concorso nei vigili del fuoco, "ragazza molestata" A giudizio un 70enne di Benevento

Lui ha sempre respinto ogni accusa, escludendo di aver combinato ciò che gli è stato contestato. Il suo difensore, l'avvocato Ettore Marcarelli, aveva chiesto il non luogo a procedere, perchè il fatto non sussiste, nei confronti del suo assistito. Ma il gup Vincenzo Landolfi è stato di diverso avviso e, così come proposto dalla Procura, ha disposto il rinvio a giudizio di Giulio Musco, 70 anni, di Benevento, ritenuto il presunto responsabile di molestie sessuali della quali avrebbe fatto le spese una ragazza.

I fatti risalgono al 20 novembre 2017, si sarebbero svolti all'interno del Palaparente, dove Musco era impegnato come addestratore in un corso di preparazione al concorso per l'assunzione nei vigili del fuoco. Secondo gli inquirenti, nel ricevere il saluto con la mano da una 19enne, l'avrebbe abbracciata e baciata prima sul collo, poi sulla guancia, infine sulla bocca.

Tornata a casa, la giovane – è assistita dall'avvocato Mario Griffo – aveva presentato una denuncia ai carabinieri della Stazione di Telese Terme, dando il là ad un'indagine sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Maria Colucci. Questa mattina l'udienza preliminare – pm Francesco Sansobrino- e la decisione di spedire la vicenda al vaglio del dibattimento: il processo partirà l'11 novembre.